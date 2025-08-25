У Рівному відкрили перший безбар’єрний маршрут в України для людей з інвалідністю

Фото: організатори проєкту

У Рівному запрацював перший відрізок безбар’єрного маршруту Inclusivity Route довжиною 1,5 кілометра. Він з’єднує ЦНАП, обласну військову адміністрацію, бізнес-коворкінг для ветеранів та вулицю Симона Петлюри.

Як повідомили організатори проєкту, маршрут створили для ветеранів із протезованими кінцівками та людей з інвалідністю, яким важко пересуватись у звичайному міському середовищі, пише «Українська правда. Життя».

Що змінилось на вулиці:

понизили бордюри на перехрестях для зручності людей у кріслах колісних;

вздовж тротуарів проклали тактильну плитку для людей із порушенням зору;

усунули перепади висот і бар’єри, які раніше ускладнювали рух.

— Людина, яка проходить цим маршрутом, тепер не стикається з тими незручностями, що роками були характерними для пострадянських міст: високі бордюри, відсутність тактильної плитки, перепади висот на перехрестях, які унеможливлювали перехід дороги, — розповів ініціатор проєкту Микита Плясов.

Маршрут уже протестували ветерани, батьки дітей з інвалідністю та люди у кріслах колісних. Вони кажуть, що результат перевершив очікування.

У майбутньому планують, що загальна довжина маршруту становитиме близько 4,5 кілометрів. Він має об’єднати майдан Незалежності, ЦНАП, обласну адміністрацію, дитячу і дорослу лікарні.

Команда проєкту готується до ремонту тротуарів на вулиці Симона Петлюри, облаштування паркомісць для людей з інвалідністю та оновлення водовідведення. Також планується реконструкція двох зупинок громадського транспорту.

Слід зазначити, що наразі це одна з перших реалізацій урядового проєкту «Рух без бар’єрів» у містах України. В межах цього проєкту аналогічні маршрути створюють також у Києві, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі та інших містах.

Водночас рівень безбар’єрності у Миколаєві залишається низьким — місто поки що не має цілісної системи, яка б дозволяла людям з інвалідністю вільно пересуватися від дому до транспорту і до потрібних місць.

Нещодавно мешканка Миколаєва написала в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, що пішохідний перехід на проспекті Миру, біля зупинки «Площа Перемоги», виявився недоступним для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та велосипедистів. За її словами на одній стороні з’їзд незручний і не відповідає вимогам безбар’єрності, а з іншої — його взагалі немає.

Раніше миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно з даними рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

Крім того, 13 червня 2023 року у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

