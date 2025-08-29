Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Прокурор Миколаївської області Ігор Домущей відповів на претензії депутата Федора Панченка. Коллаж: МикВісті

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей попросив депутатів міської ради утриматися від публічних порад правоохоронцям у справі інвестиційного конкурсу на будівництво лінії сортування сміття.

Про це він сказав під час брифінгу 29 серпня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зауважимо, що під час Zoom-обговорення питання про визначення суб’єкта сортування відходів 27 серпня депутат Федір Панченко сказав, що прокуратура не може знайти офіс компанії «Waste to Energy Niko».

На сьогоднішній зустрічі з керівником прокуратури директор комунального телеканалу «МАРТ» Віталій Мехеда поцікавився, чому правоохоронцям не вдалось знайти та обшукати офіс компанії «Waste To Energy Niko».

— В середу, коли вже вдруге публічно обговорювався проєкт за участі депутатів та директора, зʼясувалося, що приходили з обшуками до виконавчих органів, а директора не знайшли. Чи знайшли його на даний момент, бо здається він не ховається? А якщо не знайшли, то чи не є це якоюсь упередженістю?, — спитав прокурора Віталій Мехеда.

У відповідь прокурор наголосив, що тактику і стратегію розслідування визначають слідчі та прокурори самостійно.

— Слідчий з прокурором самостійно визначають тактику та стратегію розслідування у цьому кримінальному провадженні. Я розумію, що деякі депутати міської ради надають рекомендації що нам робити, кого допитувати. Але в нас вистачає і знань, і професійного досвіду, щоб робити це самостійно. Кожне кримінальне провадження обговорювати в публічному форматі недопустимо, — відповів Ігор Домущей.

Він також додав, що навіть у випадку, якщо завдяки цим діям вдалося запобігти незаконному витрачанню бюджетних коштів, це вже є результатом. Однак визнав, що довести склад злочину у даній справі складно, оскільки договір з компанією так і не був підписаний.

— Навіть, якщо ми запобігли незаконному витрачанню бюджетних коштів, можливому розкраданню — це теж дуже добрий результат. Так, нам важко у даному випадку довести склад кримінального правопорушення. Тим більше, що дійсно договор не був підписаний, фінансування не відбулось. Але ж та ситуація, яка складається, те, що ми бачимо, як суб'єкт господарської діяльності, завчасно, за два роки, почав процес ведення цієї діяльності саме для цих цілей і цільового призначення. І що біля полігону є лише дві земельні ділянки, які відведені суб'єктом господарської діяльності. Це безпосередня фірма ТОВ «Waste To Energy Niko» і ще одна фірма, які мають одного власника, одного кінцевого бенефіціара. В нас є багато питань, з якими ми ще розберемося в ході розслідування, — сказав Ігор Домущей. — Але до директора ви ще не дійшли, — підкреслив Віталій Мехеда. — Ну я ж відповів на це питання, давайте ми самі розберемося до кого доходити і яким чином. Якщо ви хочете приймати участь в розслідуванні, працевлаштовуйтесь до нас на посаду прокурора, — відповів йому прокурор.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину. У відомстві заяву мера розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Зокрема на цю заяву також відреагував і генпрокурор України Руслан Кравченко. Він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проєкт рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.