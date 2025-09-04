В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Конвокація миколаївських студентів, липень 2020 року. Архівне фото МикВісті

Кількість студентів у вищих навчальних закладах Миколаєва та області у поточному навчальному році склала 21 140 студентів.

Про це під час спільного брифінгу ректорів миколаївських вишів повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «МикВісті».

За її словами, цього року до місцевих закладів вищої освіти вступили три тисячі першокурсників, які подалися на бюджет. Загалом заявок було 3665.

— Дуже велика робота була проведена саме для того, щоб студенти продовжували обирати миколаївські виші, рекламні кампанії, була проведена інформаційна робота з виїздами, особливо в центри внутрішньо переміщених осіб. Хочу нагадати, що дуже серйозно проводилася агітація, інформування абітурієнтів, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях. Саме для них держава створила максимальні умови для того, щоб вони могли вступити і навчатися в наших закладах, — зазначила Алла Веліховська.

Реклама

Водночас вона наголосила, що загалом спостерігається тенденція до зменшення кількості студентів. Причинами є демографічна криза та виїзд молоді за кордон чи в інші регіони після 2022 року.

Однак при цьому посадовиця зазначає, що миколаївські університети залишаються затребуваними.

— Держава виділила для підтримки закладів з прифронтових територій 30,6 мільйона гривень. Поки що вони поступово будуть поступати до наших вишів з тим, щоб можна було організувати процес і підтримати ті 11 закладів вищої освіти, два із них знаходяться в стадії реорганізації, — додала вона.

Нагадаємо, у грудні 2024 року «МикВісті» писали, що у чотирьох провідних вищих навчальних закладах Миколаєва на бакалавраті та магістратурі навчаються 14,6 тисячі студентів.

Зазначимо, що у серпні президент Володимир Зеленський заявив, що дав уряду завдання спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій. Нагадаємо, що основна вступна кампанія до закладів вищої освіти офіційно завершилася. Понад 207 тисяч абітурієнти подали більше 904 тисяч заяв на вступ. Найпопулярнішою спеціальністю цього року став менеджмент.

Для закладів вищої освіти Миколаївської області Кабінет Міністрів виділив 30,6 мільйона гривень. Кошти підуть на підтримку роботи університетів, які продовжують навчальний процес попри постійні повітряні тривоги та обстріли.