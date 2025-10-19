Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Заступник мера Очакова Олексій Васьков, скриншот з ефіру телеканалу МАРТ

Заступник мера Очакова Олексій Васьков здивований, що месії міської ради у Миколаєві проходять онлайн. На його думку, це прояв неповаги депутатів до власних виборів.

Про це заступник міського голови сказав у коментарі «МикВісті».

Віцемер нагадав, що від початку повномасштабної війни сесії міської ради в прифронтовому Очакові відбуваються лише офлайн. На відміну від Миколаєва, де сесії міської ради проходять онлайн.

За таких умов, каже Олексій Васьков, було б доцільно «ввести міську військову адміністрацію» у Миколаєві.

— У нас жодного разу сесія офлайн не проходила, на відміну від депутатів Миколаївської міської ради. Це така неповага до своїх виборців, сидіти за кордоном і вирішувати міські питання. На мою думку, якщо так відбувається, то було б доцільно ввести міську військову адміністрацію. Якщо місцеве самоврядування працює у такому форматі у місті, яке вже не у зоні бойових дій. Чому у нас збираються депутати, а там ні? Хоча ми знаходимося у зоні активних бойових дій. Ми працюємо тут, бо нас обирали люди. Я вважаю, що депутати обласної і міської рад, які сьогодні збираються онлайн, таким чином просто висловлюють неповагу до своїх мешканців, які знаходяться у місті, — сказав Олексій Васьков.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради.

Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.