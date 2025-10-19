  • неділя

    19 жовтня, 2025

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Заступник мера Очакова Олексій Васьков, скриншот з ефіру телеканалу МАРТЗаступник мера Очакова Олексій Васьков, скриншот з ефіру телеканалу МАРТ

Заступник мера Очакова Олексій Васьков здивований, що месії міської ради у Миколаєві проходять онлайн. На його думку, це прояв неповаги депутатів до власних виборів.

Про це заступник міського голови сказав у коментарі «МикВісті».

Віцемер нагадав, що від початку повномасштабної війни сесії міської ради в прифронтовому Очакові відбуваються лише офлайн. На відміну від Миколаєва, де сесії міської ради проходять онлайн.

За таких умов, каже Олексій Васьков, було б доцільно «ввести міську військову адміністрацію» у Миколаєві.

Реклама

— У нас жодного разу сесія офлайн не проходила, на відміну від депутатів Миколаївської міської ради. Це така неповага до своїх виборців, сидіти за кордоном і вирішувати міські питання. На мою думку, якщо так відбувається, то було б доцільно ввести міську військову адміністрацію. Якщо місцеве самоврядування працює у такому форматі у місті, яке вже не у зоні бойових дій. Чому у нас збираються депутати, а там ні? Хоча ми знаходимося у зоні активних бойових дій. Ми працюємо тут, бо нас обирали люди. Я вважаю, що депутати обласної і міської рад, які сьогодні збираються онлайн, таким чином просто висловлюють неповагу до своїх мешканців, які знаходяться у місті, — сказав Олексій Васьков.

Нагадаємо, що на сьогодні сесії миколаївських міської та обласної рад проходять онлайн. Депутати обласної ради за чотири роки лише кілька разів збиралися на сесії офлайн, зокрема у листопаді 2024 року, у травні 2025 року та у жовтні 2025 року.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проведення сесій онлайн не вплинуло на роботу міської ради.

Нещодавно стало відомо, що міська рада уже два місяці не показує обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій.

Після цього український блогер та автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков закликав міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича провести засідання міськради офлайн.

Останні новини про: Місцева політика

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»
«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині
Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи
Реклама

Читайте також:

новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи
«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині
У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

«На допомозі довго не витримаєш», — Кім про те, чому потрібні пільги для бізнесу на Миколаївщині

«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні