В Одесі роздають осушувачі родинам, чиї квартири досі залишаються вологими після зливи

Благодійники передали осушувачі одеситам, чиї будинки постраждали від зливи. Фото: Facebook/Caritas Odesa UGCC

Одесити, чиї будинки постраждали від зливи 30 вересня, отримують осушувачі для приміщень.

Про це 27 жовтня повідомили у соцмережах благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ».

Допомогу організували Мальтійська служба допомоги Івано-Франківська та Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви.

Осушувачі надають жителям, чиї оселі досі не можуть повернутися до нормального стану після підтоплень. Загалом передбачено 54 пристрої. Одна з отримувачок допомоги — 76-річна Ганна. Майже через місяць після негоди вологість у її квартирі становить близько 90%, а речі та стіни вкрилися пліснявою. Жінка досі не може висушити свої речі.

«Це був страшний день! У мене все плавало — вода текла просто з дверей. Мені пощастило, що сестра живе поверхом вище, і я змогла перебратися до неї. Але інші сусіди опинилися в пастці — одну бабусю ми рятували, коли вона вилізла на стіл і молилася, бо не могла сама вибратися», — згадує Ганна.

Мокрий будинок після зливи в Одесі. Фото: Facebook/Caritas Odesa UGCC Благодійники передали осушувачі одеситам, чиї будинки постраждали від зливи. Фото: Facebook/Caritas Odesa UGCC

Обладнання надають у безкоштовну оренду терміном на місяць. За цей час, зазначають у фонді, осушувачі допоможуть повернути приміщення до придатного для життя стану.

Родини, які потребують осушувачів, можуть звернутися по допомогу за номером: 095 295 33 31.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.