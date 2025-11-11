У двох районах Миколаєва хочуть демонтувати кілька кіосків та автомат з розливу води

У Миколаєві планують демонтувати декілька тимчасових споруд, розміщених із порушенням вимог містобудівного та земельного законодавства.

Відповідні проєкти рішень винесені на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Зокрема, планують знести:

два торгівельних кіоски на розі вулиці Рюміна та проспекту Центрального;

кіоск по проспекту Центральному, поблизу будівлі № 27-Б у Заводському районі;

тимчасову споруду по проспекту Центральному, 189А та по вулиці 6-та Слобідська, 43 у Центральному районі;

автомат з розливу води біля житлового будинку № 2А по вулиці Архітектора Старова.

У Миколаєві демонтують кілька незаконно встановлених кіосків та автомат із водою. Скриншот з офіційних документів виконавчого комітету У Миколаєві демонтують кілька незаконно встановлених кіосків та автомат із водою. Скриншот з офіційних документів виконавчого комітету У Миколаєві демонтують кілька незаконно встановлених кіосків та автомат із водою. Скриншот з офіційних документів виконавчого комітету

У Миколаєві демонтують кілька незаконно встановлених кіосків та автомат із водою. Скриншот з офіційних документів виконавчого комітету У Миколаєві демонтують кілька незаконно встановлених кіосків та автомат із водою. Скриншот з офіційних документів виконавчого комітету

Їх, як зазначено в документах, визнано самовільно встановленими. Відповідні акти обстеження були складені в жовтні–листопаді 2025 року.

Демонтаж планується провести протягом шести місяців з моменту ухвалення рішень. Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради має визначити підприємство, яке проведе демонтаж.

Раніше повідомлялось, що у Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва.

Також виконком Миколаєва у 2024 році затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.