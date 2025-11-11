У двох районах Миколаєва хочуть демонтувати кілька кіосків та автомат з розливу води
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
16:45, 11 листопада, 2025
-
У Миколаєві планують демонтувати декілька тимчасових споруд, розміщених із порушенням вимог містобудівного та земельного законодавства.
Відповідні проєкти рішень винесені на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Зокрема, планують знести:
-
два торгівельних кіоски на розі вулиці Рюміна та проспекту Центрального;
-
кіоск по проспекту Центральному, поблизу будівлі № 27-Б у Заводському районі;
-
тимчасову споруду по проспекту Центральному, 189А та по вулиці 6-та Слобідська, 43 у Центральному районі;
-
автомат з розливу води біля житлового будинку № 2А по вулиці Архітектора Старова.
Їх, як зазначено в документах, визнано самовільно встановленими. Відповідні акти обстеження були складені в жовтні–листопаді 2025 року.
Демонтаж планується провести протягом шести місяців з моменту ухвалення рішень. Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради має визначити підприємство, яке проведе демонтаж.
Раніше повідомлялось, що у Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва.
Також виконком Миколаєва у 2024 році затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.
Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.