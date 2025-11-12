Завтра у Миколаєві не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом

У Миколаєві 13 листопада не буде здійснюватися роздача води. Ілюстраційне фото: Telegram/Сєнкевич Online

Завтра, 13 листопада, у Миколаєві не будуть розвозити воду трамваєм та тролейбусом, а також води не буде на стаціонарній свердловині за адресою Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що роздачі води не буде через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання. Також впродовж дня проведуть обробку всіх ємностей для очищеної води.

Реклама

У підприємстві нагадали, таку процедуру проводять кожного другого четверга місяця. Найближчі дати планового обслуговування — 11 грудня та 8 січня.

Впродовж цих днів можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.

Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Нагадаємо, генеральний підрядник «Автострада» заявив, що виходить на завершальний етап будівництва нових очисних споруд для Миколаєва та запевнив, що це забезпечать містян чистою питною водою.

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що питна вода у водомережі може з’явитися у лютому 2026 року.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в нещодавньому інтервʼю казав, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом. Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

Нині до кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.