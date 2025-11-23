  • неділя

    23 листопада, 2025

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, — Мінрозвитку

У Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, фото: МінрозвиткуУ Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, фото: Мінрозвитку

Для запуску централізованої питної води у Миколаїв зараз реалізують три проєкти: будують станцію очистки води, станцію очищення стічних вод та зводять сонячну електростанцію.

Усі ці проєкти в Міністерстві розвитку громад та територій називають «розбудовою інфраструктури миколаївського водогону».

Наразі водогін працює безперебійно, але для подачі Миколаєву очищеної питної води, паралельно реалізується кілька проєктів:

  • У Миколаєві будують нову станцію попередньої очистки води. Фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва самого водогону.

«Існуючі споруди вже не підлягають реконструкції, тому комплекс зводять «з нуля», без відключення мешканців від водопостачання. Нові споруди включатимуть станцію дозування реагентів, систему дискової фільтрації, резервуари очищеної води, обладнання для дозування активованого вугілля та необхідну електротехнічну інфраструктуру. Проєкт планують завершити до кінця року, його поточна готовність становить 70%», — пояснили в Мінрозвитку.

  • У Новій Одесі триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод потужністю 200 м³/добу.

«Вона працюватиме за сучасною технологією MakBoxPro-200 та забезпечить екологічно безпечне очищення, зменшить навантаження на Південний Буг і захистить ґрунти та підземні води. Станом на листопад 2025 року, проєкт реалізовано на 80%», — пояснили там.

  • На першій ділянці водогону також зводять сонячну електростанцію потужністю 1,5 МВт, кажуть в Мінрозвитку.

«Вона дасть змогу отримувати додаткове живлення для роботи водогону. Станом на сьогодні 90% сонячних панелей встановлено та триває підключення», — додали там.

Після завершення всіх запланованих робіт, додають в Мінрозвитку, миколаївський водогін «забезпечуватиме місто повноцінною питною водою».

Голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова у коментарі «МикВісті» раніше пояснила, що питання водоочисних споруд для Миколаєва можна розділити на «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення» забезпечення Миколаєва якісною водою. Що це означає?

  • «тимчасове рішення» — це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної.
  • «довгострокове рішення» — це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Миколаєву потрібні очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєва відбувся у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Вода у Миколаєві

Сєнкевич каже, що точки видачі питної води у Миколаєві будуть безкоштовні до кінця війни
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду
Завтра у Миколаєві не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом
Реклама

Читайте також:

новини

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть зробити пірс та зону відпочинку у сквері «Янтарний»: потрібно ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Дуже інтенсивно опадає листя», — КП «Парки» розказали, навіщо їм ще один кредит у ₴45 млн на машини для прибирання вулиць Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

«Заберу з пологового»: у Миколаєві жінки долучилися до всеукраїнського флешмобу допомоги породіллям

Ірина Олехнович
новини

«Місце, де тебе чують»: у Миколаєві відсвяткували рік роботи безпечного простору для жінок «Точка росту»

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вода у Миколаєві

Завтра у Миколаєві не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом
Генпідрядник заявив, що завершує будівництво нових очисних споруд для Миколаєва та гарантує якісну питну воду
Сєнкевич каже, що точки видачі питної води у Миколаєві будуть безкоштовні до кінця війни

«За підтримки Агабекова», — посадовці показали ящик фруктів, який урочисто передали у дитбудинок

Комісія ЖКГ не підтримала ₴45 млн кредиту на додаткову техніку для «Миколаївських парків»

3 години тому

Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть

Юлія Бойченко

Головне сьогодні