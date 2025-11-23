У Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, — Мінрозвитку

У Миколаєві та Новій Одесі на завершальній стадії будівництво станцій очищення води, фото: Мінрозвитку

Для запуску централізованої питної води у Миколаїв зараз реалізують три проєкти: будують станцію очистки води, станцію очищення стічних вод та зводять сонячну електростанцію.

Усі ці проєкти в Міністерстві розвитку громад та територій називають «розбудовою інфраструктури миколаївського водогону».

Наразі водогін працює безперебійно, але для подачі Миколаєву очищеної питної води, паралельно реалізується кілька проєктів:

У Миколаєві будують нову станцію попередньої очистки води. Фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва самого водогону.

«Існуючі споруди вже не підлягають реконструкції, тому комплекс зводять «з нуля», без відключення мешканців від водопостачання. Нові споруди включатимуть станцію дозування реагентів, систему дискової фільтрації, резервуари очищеної води, обладнання для дозування активованого вугілля та необхідну електротехнічну інфраструктуру. Проєкт планують завершити до кінця року, його поточна готовність становить 70%», — пояснили в Мінрозвитку.

У Новій Одесі триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод потужністю 200 м³/добу.

«Вона працюватиме за сучасною технологією MakBoxPro-200 та забезпечить екологічно безпечне очищення, зменшить навантаження на Південний Буг і захистить ґрунти та підземні води. Станом на листопад 2025 року, проєкт реалізовано на 80%», — пояснили там.

На першій ділянці водогону також зводять сонячну електростанцію потужністю 1,5 МВт, кажуть в Мінрозвитку.

«Вона дасть змогу отримувати додаткове живлення для роботи водогону. Станом на сьогодні 90% сонячних панелей встановлено та триває підключення», — додали там.

Після завершення всіх запланованих робіт, додають в Мінрозвитку, миколаївський водогін «забезпечуватиме місто повноцінною питною водою».

Голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова у коментарі «МикВісті» раніше пояснила, що питання водоочисних споруд для Миколаєва можна розділити на «тимчасове рішення» та «довгострокове рішення» забезпечення Миколаєва якісною водою. Що це означає?

«тимчасове рішення» — це запуск нового водогону з модернізованими водоочисними спорудами, які є у міста. Кошти на їх модернізацію має виділити держава. Це дозволить запустити у крани миколаївців очищену воду, але ще не якості питної.

«довгострокове рішення» — це будівництво нових водоочисних споруд. Кошти на це виділяє Європейський інвестиційний банк (кредит) та уряд Данії (гранти). На реалізацію цього проєкту потрібно кілька років і це має допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Миколаєву потрібні очисні води

Хоча запуск нового водогону для Миколаєва відбувся у жовтні 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.