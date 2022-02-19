После того, как николаевец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2022, в Николаеве построят новый трамплин для лыжной акробатики.

Об этом министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге в аэропорту «Борисполь» 19 февраля, передает Фокус.

Чиновник напомнил, что олимпийский призер Александр Абраменко начал заниматься спортом именно в Николаеве. По словам Вадима Гутцайта, сейчас в городе уже работает отделение по фристайлу, где дети учатся выполнять трюки на лыжах. Министерство сотрудничает с городским советом, чтобы дать украинским спортсменам еще больше возможностей для тренировок.

— Не восстановить то, что было, потому что мы его не восстановим, а построить новый трамплин, новую инфраструктуру для развития этого вида спорта, — подчеркнул Вадим Гутцайт.

19 февраля Александр Абраменко вернулся в Украину из Пекина.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Анна Замазеева упрекнула депутата от «За майбутнє» Оксану Калюжную за то, что та не подавала каких-либо конкретных предложений по развитию спорта. Так Анна Замазеева отреагировала на критику депутата по поводу того, что глава облсовета и губернатор Виталий Ким мало уделяют внимания спорту и развитию фристайла.

При этом нужно вспомнить, как депутат Оксана Калюжная заявляла, что облгосадминистрация не выполнила рекомендации постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта о создании рабочей группы по возрождению николаевского фристайла.

Она же пожаловалась на нехватку инвентаря для нового отделения фристайла в Николаеве.

Перед этим олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко лично пришел на комиссию облсовета, чтобы обратить внимание власти на проблемы фристайла в Николаеве.

Ранее НикВести писали, что в феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу. Во время презентации Александр Абраменко выразил надежду, что новый спортивный комплекс по фристайлу построят именно в Николаеве, а его тренер Максим Нескоромный заявил, что из-за отсутствия в городе тренировочной базы по фристайлу он теряет спортсменов.

В ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.