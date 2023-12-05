Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські водії вантажівок блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, підриваючи тим самим здатність України продовжувати війну з Росією.

Про це повідомляє ERR.

У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

— У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі, — сказала прессекретарка МЗС Естонії Бріта Кікас у відповідь на питання ERR щодо ставлення Естонії до блокади кордону.

У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

— Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємось, що рішення буде знайдено у найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією, — додала Бріта Кікас.

За її словами, Естонія продовжить свої зусилля щодо пошуку рішення з новим польським урядом.

— У міністра закордонних справ Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоханнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі до Таллінна, де це питання обов’язково обговорюватиметься, — зазначила Бріта Кікас.

Представник естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону було обговорено і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном у понеділок.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо польська влада не розв'яже питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

У Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень.