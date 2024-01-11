Дикі коні на Кінбурні

Науковий співробітник національного природного парку «Білобережжя Святослава» Євген Касьянов повідомив, що ситуація на тимчасово окупованій Кінбурнській косі не є «повністю катастрофічною», але тваринам зашкодили мінування та пожежі.

Про це йдеться у пʼятому епізоді серії подкастів «Мені болить: війна та екоцид», пишуть «НикВести».

— Я не можу відповісти, чи вся Кінбурнська коса замінована або визначити конкретну локалізацію. Але ще минулого року було дуже багато повідомлень, що коса замінована. Були дані про те, що там, на жаль, на мінах гинули цивільні люди. Також дуже часто на міни потрапляє свійська худоба та місцеве поголів'я диких коней. Тобто такі дані є. Територія, звісно, замінована. В деяких місцях це мінування може бути дуже щільним, але точні дані та цифри можуть надати вже фахівці з піротехнічної роботи, а це вже можливо лише після деокупації, – сказав Євген Касьянов.

Уражені вогнем ділянки Кінбурну

Він також пояснив, що пожежі знищують природну кормову базу для тварин на Кінбурні, що загалом ставить їх існування під загрозу.

— Не можу сказати, що ситуація з місцевими тваринами є повністю катастрофічною, але вплив дійсно дуже потужний – саме за рахунок пожеж та їх масштабів. Окрім дії вогню великий вплив має руйнування природної кормової бази. Тварина фактично може втекти з ураженої території, але стає питання чи зможе вона прогодуватись, – додав Євген Касьянов.

Раніше повідомлялося, що після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи. Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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