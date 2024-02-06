У Миколаєві частково відсутнє опалення, фото Марії Колеснікової

Жителі будинку по вулиці Херсонське шосе, 94, у Миколаєві другий рік поспіль скаржаться на відсутність опалення. До цих пір у квартирах холодні батареї, хоча опалювальний сезон у Миколаєві розпочався 14 листопада.

З такою скаргою жителька дому Марія Колеснікова звернулася до контакт-центру Миколаївської міськради.

Жінка повідомила, що будинок був підключений до індивідуального теплового пункту. У подібному зверненні Марії Колеснікової 15 лютого минулого року йдеться, що тепловий пункт було встановлено центром енергоефективності влітку 2022 року. Після початку опалювального сезону 2022-2023 система опалення працювала нестабільно.

«В квартирах холодно, батареї холодні, цвіль по стінах. Аварійна служба приїжджає, але у них не має спеціалістів, щоб налагодити роботу теплового пункту», — йдеться в повідомленні.

У минулому році мешканці будинку зверталися до теплопостачальника «Миколаївоблтеплоенерго» з актом-претензією за фактом низьких температурних показників, однак ситуація не змінилася.

В коментарях під дописом фахівці комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» зазначили, що будинок не має акту готовності до опалювального сезону.

Відповідь «Миколаївоблтеплоенерго», скриншот з Facebook контакт-центру

Як раніше повідомляв міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, відповідальність за прийняття та розподіл тепла всередині будинку несе не постачальник тепла, а балансоутримувач — керуюча компанія або ОСББ. Вони мають спустити повітря із системи, за необхідністю — перезапустити окремі внутрішньобудинкові мережі.

«Балансоутримувачем не було належним чином підготовлено внутрішньобудинкову систему опалення», — йдеться в коментарі КП.

Мешканці будинку вже другий рік поспіль просять з’ясувати, хто повинен обслуговувати індивідуальний тепловий пункт та відповідати за відновлення опалення. Хоча керуючою компанією будинку є «Місто для людей».

«Нехай відповідні інстанції дадуть відповідь на чиєму балансі установка, де технічна документація? Хто повинен забезпечувати належну роботу теплового пункту… Хіба це нормально? Платити 1800 грн на місяць за 12 °С в приміщенні!?», — йдеться у зверненнях.

Проблеми з опалювальним сезоном у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.