Жителі деяких будинків у Миколаєві просять «Миколаївську ТЕЦ» знизити температуру опалення.

З таким проханням жителька будинку по вулиці Нікольській, 17, Інна Смірнова звернулася до контакт-центру Миколаївської міськради.

За словами жінки, доводиться відкривати вікна, тому що у квартирі дуже спекотно.

«Температура в квартирі 25 градусів при відкритих вікнах. На вулиці 15 градусів. Чому не можна знизити температуру подачі теплоносія? Опалюємо вулицю, потім маємо оплачувати платіжки», — написала жінка.

Відповідно до коментарів, така ситуація з опаленням ще у декількох будинках, що є користувачами «Миколаївської ТЕЦ».

«Севастопольська, 61, теж дихати у квартирі нічим, задихаємось. Як влітку треба кондиціонер увімкнути. Тоді і за тепло заплатимо і за світло, — йдеться в коментарях під дописом.

Коментарі під дописом. Скриншот зі сторінки контакт-центру Миколаївської міськради

Коментарі під дописом. Скриншот зі сторінки контакт-центру Миколаївської міськради

Служба оперативного реагування з посиланням на ТЕЦ відповіла, що постачальник подає теплоносій згідно з графіком середньої добової температури.

«Окрім житлових будинків, підприємство опалює лікарні, дитячі садки та школи. Якщо заявник хоче відкоригувати температуру будинку, необхідно звернутися до абонентської служби Цеху теплових мереж за телефоном 47-00-55», — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що разом з тим жителі будинку по вулиці Херсонське шосе, 94, у Миколаєві другий рік поспіль скаржаться на відсутність опалення.

Проблеми з опалювальним сезоном у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.