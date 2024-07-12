Лампа розжарювання. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 2023 року в Україні тривав експериментальнои проект із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Після його закінчення на утилізацію направили 505 тисяч ламп, що надали миколаївці.

Про це повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що цей проект був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським у січні 2023 року і тривав рік. Основна його мета — збільшити рівень економії електроенергії в країні.

Світлодіодні led-лампи видавалися пенсіонерам, а також юридичним особам, що працювали у закладах охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, освіти, культури, соціального захисту, спеціальній службі підтримки осіб, а також управлінцям багатоквартирних будинків. Юридичні особи мали можливість самостійно укладали договори на утилізацію таких ламп.

Проект завершився 1 січня 2024 року.

— Управління екології передало на утилізацію 505 21 лампу розжарювання. За ці послуги з утилізації було сплачено з обласного бюджету 227 000 гривень, — сказала Олександра Єфименко.

Проект з обміну та утилізації ламп розжарювання

Кабінет міністрів затвердив Порядок реалізації протягом 2023 року експериментального проекту із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії електроенергії. Відповідний документ з'явився на сайті уряду 10 січня минулого року. Проект був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Бажачі могли обміняти на «Укрпошті» п’ять лампочок, відповіду заявку також можна було подавати через застосунок «Дія». Так, за перші три дні програми у відділеннях Укрпошти україці обміняли понад 750 тисяч ламп.

Зазначаєтся, що спочатку ця послуга була доступна лише в обласних центрах, проте в середині лютого це змінили: послуга стала доступна і в райцентрах. Проте вже у травні нововведення скасували.

Наприкінці березня «Укрпочта» повідомла, що зменшує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи на LED. Вони пояснили це тим, що попит спадає.

У червні 2023 року анонсували другу хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Такою можливістю зможгли скористатися школи та лікарні.

Пізніше директор Миколаївської філії «Укрпошти» Єгор Косоруков завив, що завдяки програмі по обміну ламп розжарювання на LED-лампи Україна заощадила значні кошти. Він зазначив, що попит на обмін лампочок серед населення був не настільки великий, як у представників соціальних та комунальних закладів.

Напркінці дії програми Кабінет Міністрів України врівшим спроситити видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх могли отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях «Укрпошти».