Вхід в укриття у миколаївському ліцеї. Фото: НикВести

Протягом останніх чотирьох місяців в Україні побудували та облаштували понад 337 укриттів, загальною вартістю 384,8 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

Нові укриття зʼявились у 165 закладах освіти, 19 медичних та 12 культурних закладах. Ще 75 укриттів облаштували у житлових будинках, а 6 — в адміністративних будівлях.

Так, 283 укриття облаштували в рамках капітального ремонту, 13 побудували «з нуля», ще в шістьох провели реставрацію. За цей час також вдалося побудувати 27 модульних укриттів.

Загалом за 384,8 мільйонів гривень облаштували 337 різних укриттів.

«Залучено кошти із субвенцій, бюджети громад і, звичайно, велику кількість фінансової допомоги отримуємо від громадських організацій та благодійників. Зараз спрямовуємо максимум зусиль задля безпеки пацієнтів лікарень та дітей у школах і садочках. Кожне укриття має стати залізним», — додав Тимур Ткаченко.

З початку 2024 року «НикВести» показали як виглядають відремонтовані укриття в одній з шкіл у Миколаєві та ліцеї у мікрорайоні Соляні. Ще одне сховище журналісти показали під час проведення ремонтних робіт.

Так, у лютому укриття облаштували в одній з шкіл Миколаєва— воно розраховане на 225 осіб. В укритті зробили медичний кабінет та вентиляційну систему, яка розрахована на зимні період.

— Роботи проводилися протягом трьох місяців, за цей час зроблено систему вентиляції, водопостачання, облаштовані кімнати вбиральні, медична кімната. В укритті налічуються 9 приміщень, де діти зможуть розміщуватися, — розповів директор закладу.

Укриття в одній з шкіл у Миколаєві. Фото: НикВести Укриття в одній з шкіл у Миколаєві. Фото: НикВести

У березні «НикВести» показали як виглядає відремонтоване укриття у ліцеї у мікрорайоні Соляні у Миколаєві. Загальна площа відремонтованого приміщення складає 290 квадратних метрів — воно може вмістити 450 людей. У приміщення провели всі необхідні комунікації для безпечного перебування учнів та вчителів: встановили сучасну вентиляцію та освітлення, облаштували місця для занять, встановили три туалети та невеликий медичний пункт. Укриття оснащене основним та аварійним виходом.

Укриття у ліцеї в Миколаєві Фото: НикВести. Медпункт в укритті. Фото: НикВести.

Наприкінці березня «НикВести» показали, як організація Save the Children облаштовує укриття в одній з миколаївських шкіл для перебування дітей під час повітряних тривог.

За словами директору закладу, приміщення, яке облаштовували як укриття, раніше будувалося як бомбосховище.

— Школа сталінських часів. При будівництві будь-якого навчального закладу у ті часи закладалося бомбосховище, не підвал. Воно глибоке і напевно виконувало функцію бомбосховища у ті часи, а потім це був просто підвал. Там проходили усі комунікації, був тир, частково ми робили там невеличкий склад — от і весь його функціонал, — пояснив директор школи Вʼячеслав.

Облаштування укриття у Миколаєві. Фото: НикВести Облаштування укриття у Миколаєві. Фото: НикВести

Раніше повідомлялось, що у 2024 році ДЖКГ Миколаївської міськради планує облаштувати 36 укриттів у житлових будинках, навчальних закладах та лікарнях.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

У квітні 2024 року миколаївці під час повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим вже провели внутрішнє розслідування.

Це була не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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