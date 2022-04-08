Участники британской рок-группы Pink Floyd решили впервые почти за 30 лет вновь воссоединиться, чтобы записать песню в поддержку Украины.
Об этом пишет ВВС.
Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, два неизменных участника группы, игравшие в ее составе на самом пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню «Hey Hey Rise Up!».
В первой записи группы после альбома 1994 года «The Division Bell» музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника рок-группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из опубликованного в Instagram клипа, где он исполняет на Софиевской площади в Киеве известную протестную песню «Ой у лузі червона калина». Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.
По словам Дэвида Гилмора, у которого невестка — украинка, выступление Андрея Хлывнюка в Киеве было столь мощным, что это подтолкнуло его написать собственную музыку.
Долгие годы Дэвид Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (помимо Сида Баррета) первоначального состава группы возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину заставило его изменить решение.
— Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население, - заявил Дэвид Гилмор.
Он рассказал, что впервые узнал о группе «Бумбокс» и Андрее Хлывнюке, когда в 2015 году выступал на концерте в Лондоне в поддержку свободного театра Беларуси. «Бумбокс» также были в программе, но Андрей Хлывнюк тогда не смог приехать из-за проблем с визой. В итоге музыканты «Бумбокс» сыграли с самим Дэвидом.
— Недавно я узнал, что Андрей свернул американское турне с «Бумбоксом» и вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды сил территориальной обороны. Ну а потом я увидел это невероятное видео в, где он стоит на киевской площади на фоне храма с золотыми куполами и поет среди тишины, потому что из-за войны там нет никакого движения. Это было мощно, и я захотел облечь это в музыкальную форму, - рассказал музыкант.
Когда Дэвид Гилмор работал над новой песней, ему удалось поговорить с Андреем Хлывнюком, который рассказал, что лежит в госпитале с осколочным ранением.
11 марта на официальном сайте Дэвида Гилмора появилось сообщение, в котором он говорит, что вместе со всем миром резко осуждает вторжение России в Украину, и что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ в России и Беларуси.
— Я надеюсь, что она получит широкую поддержку, и о песне узнают во всем мире. Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, каковой стала Украина, - сказал он.
Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Участники британской рок-группы Pink Floyd решили впервые почти за 30 лет вновь воссоединиться, чтобы записать песню в поддержку Украины.
Об этом пишет ВВС.
Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, два неизменных участника группы, игравшие в ее составе на самом пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню «Hey Hey Rise Up!».
В первой записи группы после альбома 1994 года «The Division Bell» музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника рок-группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из опубликованного в Instagram клипа, где он исполняет на Софиевской площади в Киеве известную протестную песню «Ой у лузі червона калина». Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.
По словам Дэвида Гилмора, у которого невестка — украинка, выступление Андрея Хлывнюка в Киеве было столь мощным, что это подтолкнуло его написать собственную музыку.
Долгие годы Дэвид Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (помимо Сида Баррета) первоначального состава группы возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину заставило его изменить решение.
— Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население, - заявил Дэвид Гилмор.
Он рассказал, что впервые узнал о группе «Бумбокс» и Андрее Хлывнюке, когда в 2015 году выступал на концерте в Лондоне в поддержку свободного театра Беларуси. «Бумбокс» также были в программе, но Андрей Хлывнюк тогда не смог приехать из-за проблем с визой. В итоге музыканты «Бумбокс» сыграли с самим Дэвидом.
— Недавно я узнал, что Андрей свернул американское турне с «Бумбоксом» и вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды сил территориальной обороны. Ну а потом я увидел это невероятное видео в, где он стоит на киевской площади на фоне храма с золотыми куполами и поет среди тишины, потому что из-за войны там нет никакого движения. Это было мощно, и я захотел облечь это в музыкальную форму, - рассказал музыкант.
Когда Дэвид Гилмор работал над новой песней, ему удалось поговорить с Андреем Хлывнюком, который рассказал, что лежит в госпитале с осколочным ранением.
11 марта на официальном сайте Дэвида Гилмора появилось сообщение, в котором он говорит, что вместе со всем миром резко осуждает вторжение России в Украину, и что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ в России и Беларуси.
— Я надеюсь, что она получит широкую поддержку, и о песне узнают во всем мире. Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, каковой стала Украина, - сказал он.
Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.