Участники британской рок-группы Pink Floyd решили впервые почти за 30 лет вновь воссоединиться, чтобы записать песню в поддержку Украины.

Об этом пишет ВВС.

Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, два неизменных участника группы, игравшие в ее составе на самом пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню «Hey Hey Rise Up!».

В первой записи группы после альбома 1994 года «The Division Bell» музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника рок-группы Бумбокс Андрея Хлывнюка из опубликованного в Instagram клипа, где он исполняет на Софиевской площади в Киеве известную протестную песню «Ой у лузі червона калина». Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.

По словам Дэвида Гилмора, у которого невестка — украинка, выступление Андрея Хлывнюка в Киеве было столь мощным, что это подтолкнуло его написать собственную музыку.

Долгие годы Дэвид Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (помимо Сида Баррета) первоначального состава группы возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину заставило его изменить решение.

— Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население, - заявил Дэвид Гилмор.

Он рассказал, что впервые узнал о группе «Бумбокс» и Андрее Хлывнюке, когда в 2015 году выступал на концерте в Лондоне в поддержку свободного театра Беларуси. «Бумбокс» также были в программе, но Андрей Хлывнюк тогда не смог приехать из-за проблем с визой. В итоге музыканты «Бумбокс» сыграли с самим Дэвидом.

— Недавно я узнал, что Андрей свернул американское турне с «Бумбоксом» и вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды сил территориальной обороны. Ну а потом я увидел это невероятное видео в, где он стоит на киевской площади на фоне храма с золотыми куполами и поет среди тишины, потому что из-за войны там нет никакого движения. Это было мощно, и я захотел облечь это в музыкальную форму, - рассказал музыкант.

Когда Дэвид Гилмор работал над новой песней, ему удалось поговорить с Андреем Хлывнюком, который рассказал, что лежит в госпитале с осколочным ранением.

11 марта на официальном сайте Дэвида Гилмора появилось сообщение, в котором он говорит, что вместе со всем миром резко осуждает вторжение России в Украину, и что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ в России и Беларуси.

— Я надеюсь, что она получит широкую поддержку, и о песне узнают во всем мире. Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, каковой стала Украина, - сказал он.

Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.