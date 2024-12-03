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В «Укренерго» опублікували графік відключень світла на 4 грудня

В «Укренерго» опублікували графік відключень світла на 30 листопадаВ «Укренерго» опублікували графік відключень світла на 4 грудня, фото з відкритих джерел

У середу, 4 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

В «Укренерго» повідомили, як вони діятимуть.

Для побутових споживачів:

  • 06:00 – 07:00 — одна черга відключень
  • 07:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

Обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00.

«Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», – додали в «Укренерго».

Обстріл енергетики 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

 

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