Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

Через блекаут у Миколаєві супермаркети були переповнені місцевими, які хотіли підзарядити гаджети, фото: МикВісті

Сьогодні, 6 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 3 Ялтинська;

вул. 6 Ялтинська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. Ковальська;

вул. Молодіжна;.

вул. Шефська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Ковальська;

пр. Героїв України (з 09:00 до 17:00).

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська.

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.