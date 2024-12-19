У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 19 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Перспективний;

пров. Переможців;

пров. Сніжний;

вул. М. Скорика;

вул. Матвіївська;

вул. Верхня;

пров. Тепличний;

вул. Е. Димитрова;

вул. В. Станка;

вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);

вул. Димова;

вул. Червоноармійська;

вул. Річкова;

вул. Східна;

вул. Кругова;

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 7 Поздовжня;

Херсонське шосе;

вул. 3 Лінія;

вул. Г. Матуляка;

вул. 5 Поздовжня;

пров. 7 Круговой;

пров. Наскрізний;

вул. Баштанська;

пров. 1 Круговий;

вул. Ізмалкова;

пров. 6 Круговой.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Одеська (з 08:00 до 19:00);

вул. Софіівська (з 08:00 до 19:00);

вул. Чонграська;

вул. Ернеста Хортіва;

вул. Кримська;

вул. Перекопська;

вул. Квітнева;

пров. Шевченка;

пров. Новоселів;

пров. Квітневий;

вул. Новобузька;

вул. Євгена Храпка;

вул. Гоголя.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.