У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час
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- Анна Гакман
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7:47, 19 грудня, 2024
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Сьогодні, 19 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Перспективний;
- пров. Переможців;
- пров. Сніжний;
- вул. М. Скорика;
- вул. Матвіївська;
- вул. Верхня;
- пров. Тепличний;
- вул. Е. Димитрова;
- вул. В. Станка;
- вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
- вул. Димова;
- вул. Червоноармійська;
- вул. Річкова;
- вул. Східна;
- вул. Кругова;
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 7 Поздовжня;
- Херсонське шосе;
- вул. 3 Лінія;
- вул. Г. Матуляка;
- вул. 5 Поздовжня;
- пров. 7 Круговой;
- пров. Наскрізний;
- вул. Баштанська;
- пров. 1 Круговий;
- вул. Ізмалкова;
- пров. 6 Круговой.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Одеська (з 08:00 до 19:00);
- вул. Софіівська (з 08:00 до 19:00);
- вул. Чонграська;
- вул. Ернеста Хортіва;
- вул. Кримська;
- вул. Перекопська;
- вул. Квітнева;
- пров. Шевченка;
- пров. Новоселів;
- пров. Квітневий;
- вул. Новобузька;
- вул. Євгена Храпка;
- вул. Гоголя.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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