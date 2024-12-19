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У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 19 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Перспективний;
  • пров. Переможців;
  • пров. Сніжний;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Верхня;
  • пров. Тепличний;
  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. В. Станка;
  • вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
  • вул. Димова;
  • вул. Червоноармійська;
  • вул. Річкова;
  • вул. Східна;
  • вул. Кругова;
  • пров. 5 Лінія;
  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 7 Поздовжня;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 3 Лінія;
  • вул. Г. Матуляка;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • пров. 7 Круговой;
  • пров. Наскрізний;
  • вул. Баштанська;
  • пров. 1 Круговий;
  • вул. Ізмалкова;
  • пров. 6 Круговой.

 Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Одеська (з 08:00 до 19:00);
  • вул. Софіівська (з 08:00 до 19:00);
  • вул. Чонграська;
  • вул. Ернеста Хортіва;
  • вул. Кримська;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Квітнева;
  • пров. Шевченка;
  • пров. Новоселів;
  • пров. Квітневий;
  • вул. Новобузька;
  • вул. Євгена Храпка;
  • вул. Гоголя.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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