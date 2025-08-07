Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується сильний вітер, — Гідрометцентр
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:04, 07 серпня, 2025
-
У Миколаєві та області 7 серпня прогнозують сильний вітер.
Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Зазначається, що найближчі 1-2 години, очікується посилення північного вітру, 15-20 м/с.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки. Він зберігатиметься до кінця дня.
Нагадаємо, серпень 2025 року у Миколаївській області буде теплішим і менш дощовим, ніж зазвичай.
Впродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.
Наразі, синоптики прогнозують, що у найближчі дні мешканці Миколаєва та області можуть розраховувати на невелике полегшення від виснажливої спеки.
Читайте також: Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?
Останні новини про: Прогноз погоди
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.