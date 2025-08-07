Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується сильний вітер, — Гідрометцентр

Один з пляжів у Миколаєві, ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області 7 серпня прогнозують сильний вітер.

Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що найближчі 1-2 години, очікується посилення північного вітру, 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки. Він зберігатиметься до кінця дня.

Нагадаємо, серпень 2025 року у Миколаївській області буде теплішим і менш дощовим, ніж зазвичай.

Впродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.

Наразі, синоптики прогнозують, що у найближчі дні мешканці Миколаєва та області можуть розраховувати на невелике полегшення від виснажливої спеки.

