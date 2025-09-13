Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Експрезидент Польщі Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників

Анджей Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників. Фото: detector.mediaАнджей Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників. Фото: detector.media

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що нещодавня атака російських безпілотників стала своєрідним «тестом» для його країни. Водночас він зауважив, що Польща не має системи боротьби з дронами, а тому довелося застосовувати дороге озброєння для відбиття цієї атаки.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

Аджей Дуда зауважив, що не має доступу до державних таємниць, але припускає дві версії: або росіяни здійснили атаку в межах навчань «Захід», щоб перевірити польські оборонні можливості та солідарність НАТО, або «ми маємо справу з дуже серйозною ситуацією» — «початком нової версії своєрідної гібридної атаки».

Він наголосив, що реакція Варшави була адекватною, адже «життя поляків безцінне», навіть якщо довелося застосовувати дороге озброєння. Водночас Анджей Дуда визнав, що у Польщі немає системи протидії дронам, тому для відбиття атаки довелося піднімати літаки.

Реклама

«Це була атака. Нас випробували», — підсумував він.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

