Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    19 вересня, 2025

  • 21.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Польщі планують перевірити майже чотири тисячі укриттів

Укриття. Архівне фото «НикВести»Укриття. Архівне фото «НикВести»

Після порушення повітряного простору російськими дронами Польща почала перевірку укриттів. Перевірили вже 2 тисячі об'єктів, всього обійдуть майже 4 тисячі сховищ.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

Зазначається, що будівництво та ремонт бомбосховищ є одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони.

Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає, зокрема, адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз» та створення захисних споруд. На це польська влада виділила майже 5 мільярдів злотих (понад 1,1 мільярда євро).

Реклама

Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції «Східний вартовий», а також у міста, які визначатимуться «особливо вразливими».

Станом на 12 вересня органи захисту населення доручили провести майже 4 тисячі перевірок наявних об'єктів. Наразі вже оглянули понад 2 тисячі укриттів, з них тисяча — відповідає вимогам.

Порушення повітряного простору Польщі 

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.

Останні новини про: Війна в Україні

Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються 4 поїзди
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових
Реклама

Читайте також:

новини

Не витримують навантаження та низьку зарплату: у школах Миколаєва бракує кухарів і технологів

Альона Коханчук
новини

Чотири тисячі школярів Миколаєва уже відмовились від безплатного харчування

Аліна Квітко
новини

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що в школі в каші знайшли опариша: «Жалкую, що одразу викинули»

Катерина Середа
новини

«Доїдають після інших»: у Миколаєві батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні

Даріна Мельничук
новини

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Через російський обстріл на Полтавщині знеструмлено залізницю та затримаються 4 поїзди

В управлінні освіти Миколаєва підтвердили, що в школі в каші знайшли опариша: «Жалкую, що одразу викинули»

Загнали у боргову яму: працівникам комунального підприємства Первомайська три місяці не виплачують зарплату

4 години тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay