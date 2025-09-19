У Польщі планують перевірити майже чотири тисячі укриттів

Укриття. Архівне фото «НикВести»

Після порушення повітряного простору російськими дронами Польща почала перевірку укриттів. Перевірили вже 2 тисячі об'єктів, всього обійдуть майже 4 тисячі сховищ.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Польщі.

Зазначається, що будівництво та ремонт бомбосховищ є одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони.

Урядова програма на 2025-2026 роки передбачає, зокрема, адаптацію укриттів «відповідно до сучасних загроз» та створення захисних споруд. На це польська влада виділила майже 5 мільярдів злотих (понад 1,1 мільярда євро).

Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції «Східний вартовий», а також у міста, які визначатимуться «особливо вразливими».

Станом на 12 вересня органи захисту населення доручили провести майже 4 тисячі перевірок наявних об'єктів. Наразі вже оглянули понад 2 тисячі укриттів, з них тисяча — відповідає вимогам.

Порушення повітряного простору Польщі

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.