Польща закликала громадян терміново покинути Білорусь

Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь. Ілюстраційне фото: Szymon Pulcyn /PAP

Міністерство закордонних справ Польщі звернулося до своїх громадян із закликом утриматися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває на її території, — негайно виїхати.

Про це повідомило посольство Польщі в Мінську.

У дипломатичному відомстві пояснили, що рішення пов’язане зі зростанням напруженості в регіоні, триваючою війною та неодноразовими випадками свавільних арештів польських громадян у Білорусі.

Також підкреслюється, що у разі «різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачуваних обставин евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою».

«Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються на території Республіки Білорусь, із закликом негайно залишити країну, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби», — йдеться у заяві.

Водночас напередодні міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський підписав постанову про відновлення прикордонного руху з Білоруссю. Відповідно до документа, з опівночі 25 вересня буде відкрито прикордонні залізничні та автомобільні переходи на спільному кордоні.

Нагадаємо, з опівночі 12 вересня всі прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю закрили на невизначений термін. Рух у обох напрямках повністю зупинено.

Порушення повітряного простору Польщі

Під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна офіційно звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору після масових порушень її повітряного простору російськими безпілотниками.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

На тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території, Польща розгорнула близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією.

Слід також зазначити, що Польща отримає 43,7 мільярда євро від Європейського Союзу для розвитку своїх оборонних можливостей.