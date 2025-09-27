Миколаївський експрокурор-зрадник остаточно отримав довічне: касація відхилена

Геннадій Герман у Приморському суді Одеси. Архівне фото: «Ґрати»

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману. Він відбуватиме довічне ув’язнення за державну зраду та співпрацю зі спецслужбами РФ. Касаційну скаргу його захисту відхилили.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без змін вирок стосовно колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, касаційну скаргу сторони захисту — без задоволення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суді прокурори повністю довели вину посадовця «у наданні допомоги державі-агресору з власної ініціативи у проведенні підривної діяльності проти України».

Справа миколаївського прокурора Геннадія Германа

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

7 серпня Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману, якого засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду.

Під час розгляду апеляції родини загиблих внаслідок ракетного удару по казармі в Миколаєві військовослужбовців просили віддати Росії довічно увʼязненого прокурора Геннадія Германа в обмін на полонених морпіхів.

У вересні 2024 року журналісти показали кадри затримання у березні 2022 року миколаївського прокурора Германа.