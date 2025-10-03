  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеса готується до сильних злив: мер назвав райони, які знаходяться у ризику підтоплень

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

У наступні декілька днів в Одесі очікують потужні опади, які можуть знову перевищити норму на 200%. Через це вся прибережна лінія міста та прилеглі райони потрапляють у зону підвищеного ризику підтоплень.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

— Є прогнози, що будуть дощі… Але є загроза, що вони можуть бути також рясні, які перевищать норму на 200%, — сказав мер.

Так, сьогодні, 3 жовтня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій влада визначила основні райони, які перебувають у зоні підвищеного ризику підтоплень. Перелік нараховує понад 30 локацій. Зокрема, йдеться про вулиці Приморська, Вапняна, Балківська, Євгена Чикаленка, Інглезі, Варненська, Французький бульвар (від вул. Академічної до Траси здоров’я), 5-та станція Фонтану, Дача Ковалевського, а також балки — Великофонтанська, Аркадійська, Водяна, Карантинна, Середньофонтанська, Чорноморська. До переліку також увійшли житлові масиви Таїрова, Преображенський, Троїцьке, Лузанівка, Крива Балка та частина Південно-Західного масиву.

Карта районів підвищеного ризику підтоплень під час злив. Фото: Геннадій ТрухановКарта районів підвищеного ризику підтоплень під час злив. Фото: Геннадій Труханов

Мер міста Одеси Геннадій Труханов наголосив, що через кліматичні зміни подібні природні явища стають дедалі частішими, тому мешканців закликають бути максимально пильними та за можливості уникати перебування в зонах ризику під час злив.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Реклама

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

Останні новини про: Одеса

Понад 1500 жертв: в Одесі викрили підозрюваних у міжнародній схемі інвестшахрайства
В Одесі відкриють станцію для порятунку архівів після потопу та обстрілів
Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
В Одесі відкриють станцію для порятунку архівів після потопу та обстрілів
Понад 1500 жертв: в Одесі викрили підозрюваних у міжнародній схемі інвестшахрайства

Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

8 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні