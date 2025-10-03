Одеса готується до сильних злив: мер назвав райони, які знаходяться у ризику підтоплень

Наслідки негоди в Одесі 30 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

У наступні декілька днів в Одесі очікують потужні опади, які можуть знову перевищити норму на 200%. Через це вся прибережна лінія міста та прилеглі райони потрапляють у зону підвищеного ризику підтоплень.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

— Є прогнози, що будуть дощі… Але є загроза, що вони можуть бути також рясні, які перевищать норму на 200%, — сказав мер.

Так, сьогодні, 3 жовтня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій влада визначила основні райони, які перебувають у зоні підвищеного ризику підтоплень. Перелік нараховує понад 30 локацій. Зокрема, йдеться про вулиці Приморська, Вапняна, Балківська, Євгена Чикаленка, Інглезі, Варненська, Французький бульвар (від вул. Академічної до Траси здоров’я), 5-та станція Фонтану, Дача Ковалевського, а також балки — Великофонтанська, Аркадійська, Водяна, Карантинна, Середньофонтанська, Чорноморська. До переліку також увійшли житлові масиви Таїрова, Преображенський, Троїцьке, Лузанівка, Крива Балка та частина Південно-Західного масиву.

Карта районів підвищеного ризику підтоплень під час злив. Фото: Геннадій Труханов

Мер міста Одеси Геннадій Труханов наголосив, що через кліматичні зміни подібні природні явища стають дедалі частішими, тому мешканців закликають бути максимально пильними та за можливості уникати перебування в зонах ризику під час злив.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.