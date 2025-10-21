FPV-дрони та артилерія били по двох громадах на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Учора, 20 жовтня, росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Внаслідок атак постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністраціяї.

Також райська армія завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громадиМиколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Нагадаємо, впродовж 17 жовтня війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини. Також ворог тричі вдарив артилеріюєю по Куцурубській громаді.