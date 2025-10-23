На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок
8:00, 23 жовтня, 2025
Учора росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Внаслідок одного з ударів у селі Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
