На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, Архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, Архівне фото «МикВісті»

Учора росіяни 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Внаслідок одного з ударів у селі Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

