Очередной груз с помощью направлен в Николаев. В город доставят лекарства, еду (в т.ч. и для малышей), средства личной гигиены.
Об этом сообщил народный депутат Максим Дырдин.
Он отметил, что вместе с неравнодушными людьми и депутатами от партии СН всех уровней оказывает гуманитарную помощь Николаеву и области.
«Цепь помощи длинная:
друзья из г. Жирона, Испания, Ассоциация Inteli Gente UA, которые собирают и оказывают помощь, а также занимаются логистикой через границу: Юрий Кушниренко, Яна Майборода, Роман Дасюк;
областные депутаты от партии СН Виталий Порхун, Владислав Мартыченко, Игорь Савченко, занимающиеся логистикой (топливо, фуры, маршруты);
городские депутаты Евгений Дырдин, Оксана Пастушок, которые предоставили помещение для гуманитарной помощи и финансовую поддержку; Альбина Бондаренко, Евгений Цушко, оформляющие сопроводительные документы и занимающиеся сортировкой;
неравнодушные люди и волонтеры Анастасия Пташинская, Ольга Манзюк, Алексей Манзюк, Екатерина Новошицкая, Виталий Мартыченко, Дана Бондаренко, Сергей Цыбух, Анна Павловская, Денис Павловский, Александр Бевко, Павел Наливайский, Артем Наливайский и многие другие, помощь для отправки нуждающимся.
Денис (водитель на собственном авто), помогающий доставлять груз.
И это далеко не весь перечень людей, которые каждое утро просыпаются и живут помощью ВСУ, ТРО, больницам и гражданскому населению! Только вместе, только общим трудом, только действиями ради Украины и ее народа мы приближаем победу!», — написал он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Очередной груз с помощью направлен в Николаев. В город доставят лекарства, еду (в т.ч. и для малышей), средства личной гигиены.
Об этом сообщил народный депутат Максим Дырдин.
Он отметил, что вместе с неравнодушными людьми и депутатами от партии СН всех уровней оказывает гуманитарную помощь Николаеву и области.
«Цепь помощи длинная:
друзья из г. Жирона, Испания, Ассоциация Inteli Gente UA, которые собирают и оказывают помощь, а также занимаются логистикой через границу: Юрий Кушниренко, Яна Майборода, Роман Дасюк;
областные депутаты от партии СН Виталий Порхун, Владислав Мартыченко, Игорь Савченко, занимающиеся логистикой (топливо, фуры, маршруты);
городские депутаты Евгений Дырдин, Оксана Пастушок, которые предоставили помещение для гуманитарной помощи и финансовую поддержку; Альбина Бондаренко, Евгений Цушко, оформляющие сопроводительные документы и занимающиеся сортировкой;
неравнодушные люди и волонтеры Анастасия Пташинская, Ольга Манзюк, Алексей Манзюк, Екатерина Новошицкая, Виталий Мартыченко, Дана Бондаренко, Сергей Цыбух, Анна Павловская, Денис Павловский, Александр Бевко, Павел Наливайский, Артем Наливайский и многие другие, помощь для отправки нуждающимся.
Денис (водитель на собственном авто), помогающий доставлять груз.
И это далеко не весь перечень людей, которые каждое утро просыпаются и живут помощью ВСУ, ТРО, больницам и гражданскому населению! Только вместе, только общим трудом, только действиями ради Украины и ее народа мы приближаем победу!», — написал он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.