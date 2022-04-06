Очередной груз с помощью направлен в Николаев. В город доставят лекарства, еду (в т.ч. и для малышей), средства личной гигиены.

Об этом сообщил народный депутат Максим Дырдин.

Он отметил, что вместе с неравнодушными людьми и депутатами от партии СН всех уровней оказывает гуманитарную помощь Николаеву и области.

«Цепь помощи длинная: друзья из г. Жирона, Испания, Ассоциация Inteli Gente UA, которые собирают и оказывают помощь, а также занимаются логистикой через границу: Юрий Кушниренко, Яна Майборода, Роман Дасюк; областные депутаты от партии СН Виталий Порхун, Владислав Мартыченко, Игорь Савченко, занимающиеся логистикой (топливо, фуры, маршруты); городские депутаты Евгений Дырдин, Оксана Пастушок, которые предоставили помещение для гуманитарной помощи и финансовую поддержку; Альбина Бондаренко, Евгений Цушко, оформляющие сопроводительные документы и занимающиеся сортировкой; неравнодушные люди и волонтеры Анастасия Пташинская, Ольга Манзюк, Алексей Манзюк, Екатерина Новошицкая, Виталий Мартыченко, Дана Бондаренко, Сергей Цыбух, Анна Павловская, Денис Павловский, Александр Бевко, Павел Наливайский, Артем Наливайский и многие другие, помощь для отправки нуждающимся. Денис (водитель на собственном авто), помогающий доставлять груз. И это далеко не весь перечень людей, которые каждое утро просыпаются и живут помощью ВСУ, ТРО, больницам и гражданскому населению! Только вместе, только общим трудом, только действиями ради Украины и ее народа мы приближаем победу!», — написал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.