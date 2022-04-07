Народный депутат Украины Александр Гайду рассказал о работе фермеров в условиях военных действий.

Об этом нардеп рассказал в интервью НикВести.

Он сообщил, что сегодня не многие фермеры готовы работать в условиях войны, однако в Николаевской области находятся смельчаки, которые готовы начать посевную кампанию-2022.

— Механизмы запущены. К сожалению, не везде они работают хорошо. В Николаевской области немного обошли стороной, объективно. Мы сейчас все это подправим, потому что банки Николаева не хотят кредитовать сельхозпроизводителей. Немного смельчаков, скажем так, которые в такой период готовы рисковать деньгами, техникой, выходить на поля. Сейчас мы определили фермеров, которые все-таки готовы сегодня работать и не оставлять земли без посевной. Наша задача – максимально помогать им в этом, – рассказал Александр Гайду.

Нардеп также добавил, что на сегодняшний день существует проблема с кредитованием сельхозпроизводителей.

— Как таковой страховки нет, есть правила игры, которые прописаны. Основной упор ложиться на банковские учреждения, которые должны выдать, собственно говоря, эти кредиты с минимальным пакетом документов. Сегодня банки тормозят немножечко эти процессы. Конечно, они хотят видеть фермеров, которые имеют уже какой-то серьезный бэкграунд, а те фермеры, которые за свои пытаются это делать – банки не хотят их видеть и в этом есть проблема, – добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.