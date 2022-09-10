Народный депутат Артем Черноморов опубликовал поздравление с 233-й годовщиной Николаева.

Нардеп выложил видеоролик, на котором изображены виды города.

«Твои рассветы и закаты не спутать ни с чем. Мосты через реки и постоянный шум улицы-сердца города Соборной, твои садики и школы для детей, университеты для студентов, музеи для туристов, каждый двор и улочка. Сегодня все это пытается уничтожить враг. Но ты стоишь. Непокоренный и величественный Николаев. Таким тебя делают твои люди – сильные и смелые, любящие и вдохновенные красотой твоей. Многие из них сегодня покинули тебя, свой Дом. Однако ты знаешь, что когда станет безопаснее, они вернутся и отстроят то, что сегодня болит. А пока ты ждешь и щитом защищаешь другие города нашей Украины, став Крепостью Юга. Город-герой Николаев. C Днем рождения! Мы, николаевцы, сделаем все, чтобы ты преуспел. С твоим днем, непокоренный город!» — написал он.

Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.

Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.

Певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, накануне Дня города поздравил николаевцев.