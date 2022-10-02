Фото: Оперативне командування «Південь»

2 жовтня триває 221-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

За даними Оперативного командування «Південь», Збройні сили Україні протягом 1 жовтня на південному фронті знищили 64 росіян та понад тридцять одиниць їхньої техніки. Крім того, один російський бронетранспортер українські військові забрали як трофей.

Там зазначили, що українська авіацією завдала 9 ударів по окупантах, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 550 вогневих завдань. Зокрема, уразили логістичні центри та райони зосередження живої сили й техніки росіян.

В ОК підтвердили, що російсько-окупаційні війська протягом 1 жовтня на південному фронті втратили:

склад з боєприпасами;

2 самохідні гаубиці «Мста-С»;

2 протитанкові ракетні комплекси;

16 танків;

11 одиниць автобронетехніки.

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Росіяни зосереджують зусилля на утриманні власних позицій та активно здійснюють повітряну розвідку безпілотниками, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Водночас українські підрозділи знищили три російські безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах.

Окупанти намагаються знайти способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ. Вони продовжують налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

Протягом бойового дня російсько-окупаційні війська завдали 7 авіаційних ударів по українських позиціях. А з реактивних систем залпового вогню вкотре вдарили по двох громадах Нікопольського району. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Двічі за день росіяни обстріляли Очаків зі 120 мм міномета та реактивної системи залпового вогню «Град». Били по портовій акваторії та інфраструктурі. Без людських втрат.