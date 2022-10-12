В Главном управлении разведки Украины назвали чушью «обвинения» главы ведомства Кирилла Буданова в организации взрывов на Крымском мосту в субботу, 8 октября.

Об этом представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал в комментарии «Суспільному».

«Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — сказал он.

Напомним, Федеральная служба безопасности России объявила, что задержала восьмерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту, среди которых есть украинцы. Также там заявили, что организатором операции на Крымском мосту якобы являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Как сообщилось, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.