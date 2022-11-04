Войска РФ взрывают плавательные средства и суды у пристаней и причалов Днепра. Это создало экологическую угрозу в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— В результате варварской стратегии массированных подрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, рашисты создали колоссальную экологическую угрозу, - говорится в сообщении.

По данным командования, тона горючего, вытекающие из поврежденных судов, попадают в дельту Днепра и стекают в сторону заповедной зоны Национального природного парка Нижнеднепровский.

Также отмечается, что россияне проводят инженерно-фортификационное оснащение позиций на левом берегу Днепра и вынуждают местных жителей покинуть место жительства на правом. При этом войска РФ продолжают ограничивать использование плавсредств и доступ к берегу.

Напомним, российские захватчики объявили о введении круглосуточного комендантского часа на территории Херсона.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации . В ОК «Юг» считают, что это может быть провокацией .

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».