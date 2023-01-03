В сети показали спутниковые снимки Кинбурнской косы, сделанные в последний день 2022 года. Там видны последствия атак наших военных по врагу.

Снимки опубликовал военный обозреватель Деф Мон.

Он пояснил, что сравнил фото от 31 декабря 2022 года с кадрами за апрель этого же года. Там видна существенная разница. По снимку четко видны разрушенные Вооруженными Силами Украины здания по состоянию на конец декабря 2022 года. Именно там базировались русские на Кинбурнской косе.

— Спутниковые снимки Кинбурнского полуострова. Верхнее изображение сделано вчера (31 декабря 2022, - прим.), и на нем видны определенные разрушения вдоль берега. Нижнее изображение является эталонным изображением с апреля, – объяснил Деф Мон.

Стоит отметить, что на кадрах видны разрушения западнее села Покровское (Покровские хутора) и севернее парка Римбы.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье « НикВесты » «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу дополнительную технику или увеличить количество личного состава там.