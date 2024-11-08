У США заявили, що готові підтримати мирні переговори, але не будуть тиснути на Україну

Речник Держдепу Метью Міллер розповів про мирні переговори. Фото: Голос Америки

У США висловили готовність підтримати мирні переговори між Україною та Росією, але лише якщо це буде рішенням президента України Володимира Зеленського.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Він зазначив, що США не будуть тиснути на Україну для початку діалогу.

«Якщо президент Зеленський вирішить, що хоче розпочати переговори, ми підтримаємо це. Це наша давня політика. Вирішувати президенту Зеленському. Це не те, до чого США чи будь-яка інша країна можуть підштовхувати», — сказав представник Держдепу.

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Міллер також зазначив, що наразі немає ознак, що Володимир Путін готовий відмовитися від бажання «продовжувати пожирати українську територію».

Він застеріг, що деякі пропозиції від Росії можуть не дати Україні жодних гарантій.

«Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН», — сказав Міллер.

Крім того, він впевнений, що такий формат переговорів не цікавить українську сторону та Зеленського, та й «не має цікавити».

Раніше, Президент Володимир Зеленський прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

Раніше повідомлялось, в разі якщо Дональда Трампа оберуть на посаду президента США, він може виступити з ініціативою замороження конфлікту між Росією та Україною по нинішній лінії фронту.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270.

Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.