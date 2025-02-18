«Жоден з гравців не говорить про це»: Зеленський заявив, що під час перемовин необхідно обговорювати обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин «жоден з гравців» не порушує питання повернення військовополонених.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пишуть «МикВісті».

«Жоден з гравців, які ведуть сьогодні перемовини або ставлять питання, чим може закінчитись або які умови щодо перемир'я, ніхто не говорить про повернення полонених. Сама ситуація про це говорить. Війна на Близькому Сході. Люди говорять завжди, які б не були вони вороги, що люди, звичайні люди, повинні повернутися додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, я не вірю, що Путін (Володимир Путін, президент РФ, – прим.) цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими перед усім», – сказав Зеленський.

Обмін полонениними 5 лютого

У середу, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні.

За словами президента Володимира Зеленського, вдалось повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області. Також повернулись військових Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Зокрема, з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.

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Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».