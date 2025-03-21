США планують розширити угоду про копалини, включивши контроль над українськими АЕС, — FT

ІРИНА ОЛІЙНИК Поділитись: Запорізька атомна електростанція, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне змінити умови угоди про корисні копалини з Україною, ймовірно, включивши до неї контроль США над українськими атомними електростанціями.

Як пише Financial Times із посиланням на неназваних українських посадовців, у новий варіант угоди також можуть додати положення про володіння і контроль спільного українсько-американського інвестиційного фонду.

Під час нещодавньої телефонної розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС під контроль США. У заяві держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца зазначається, що американський лідер вважає це найкращим способом захисту української енергетичної інфраструктури.

Сам Володимир Зеленський пізніше уточнив, що йшлося не про всі українські АЕС, а лише про тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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Українська депутатка Інна Совсун у соцмережі X скептично відреагувала на ймовірний план Трампа: «Відколи здача стратегічного сектора іноземній державі означає безпеку? Звучить більше як захоплення, ніж захист».

Раніше президент Володимир Зеленський на пресконференції в Осло заявив, що Україна не обговорює з США питання власності своїх атомних електростанцій. Усі вони, включно із тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, належать державі, що визнає і МАГАТЕ.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка вперше відбулася без узгодження з українською стороною.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Крім того, США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго, щоб укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин.