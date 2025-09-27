У Молдові з виборів зняли партію, лідерка якої закликала анексувати Одещину. Фото: vesti24.md

Центральна виборча комісія Молдови, у п'ятницю, 26 вересня, ухвалила рішення про зняття з виборів правої партії Moldova Mare («Велика Молдова»). Партію очолює Вікторія Фуртуне, яка раніше закликала до анексії частини Одеської області.

Як повідомляє TV8, віцепрезидент ЦВК Павло Постика ініціював виключення «Велика Молдова» з виборчих перегонів та наголосив, що ця сила фактично є наступницею забороненої «Шор».

Серед підстав для рішення — використання партією незадекларованих фінансових ресурсів, грошей із закордону, а також спроби підкупу виборців через надання грошей, товарів чи послуг.

Фуртуне відкинула звинувачення та заявила про «політичне переслідування». Вона вимагала відводу кількох членів ЦВК, але ці прохання не задовольнили. Після ухвалення рішення ЦВК політикиня пообіцяла оскаржити його в Апеляційному суді.

Партія «Велика Молдова» офіційно декларує ідеологію молдовського націоналізму, однак у Молдові її вважають проєктом проросійського олігарха-втікача Ілана Шора, який нині перебуває в Москві та координує прокремлівські активності в країні.

Нагадаємо, що Вікторія Фуртуне раніше закликала «повернути Молдові Буджак» — регіон, що нині входить до складу Одеської області. У липні 2025 року вона разом із низкою молдовських політиків потрапила до санкційного списку ЄС.

Парламентські вибори в Молдові

28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни — до Євросоюзу чи у бік посилення зв’язків із Росією.

На фоні цього 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

23 вересня у Молдові провели понад 30 обшуків через підозру втручання РФ у вибори.

Враховуючи це президент України Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією.

В медіа повідомили, що Росія вербує сотні православних священників у Молдові аби вони стали інструментом російської пропаганди напередодні парламентських виборів.