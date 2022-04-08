Горожане накопили дол за услуги «Николаевводоканала» в сумме 137 миллионов гривен. В марте за услуги рассчитались только 52% николаевцев.

Об этом говорится в сюжете телеканала ТРК- МАРТ.

Директор МКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко отметил, что из-за долгов возникают большие трудности в плане выплаты заработной платы, оплаты реагентов, оплаты материалов, оплаты горюче-смазочных материалов и так далее.

Руководство предприятия добавляет, что сейчас ведется сотрудничество с поставщиками, которые соглашаются создавать логистику и предоставлять материалы с определенной отсрочкой платежа, однако в «Николаевводоканале» понимают, что это ненадолго и скоро придется платить за материалы, или за какие-то другие услуги.

Несмотря на войну, на «Николаевводоканале» остался почти весь коллектив. Лишь 10% сотрудников работают удаленно, все остальные выполняют привычную работу.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину николаевцы добросовестно платили за водоснабжение и водоотвод. В январе 92% абонентов рассчитались за потребленные услуги, в феврале эта цифра упала до 75%, а уже в марте снизилась почти вдвое. Поэтому руководство предприятия обращается к своим потребителям, все же имеющим финансовую способность рассчитаться с долгами «Николаевводоканала» сделать это хотя бы частично.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.