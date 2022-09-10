Морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поздравили Николаев с 233-й годовщиной основания города.

Приветствие опубликовали на официальной Facebook-странице бригады.

«С Днем рождения, родной Николаев! Имеем честь быть на страже защиты твоих жителей! 24 марта 2022 года Указом Президента Украины с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии российской федерации против Украины городу Николаев присвоен знак отличия «Город-герой Украины»», – говорится в сообщении.

Бригада опубликовала также фото бойцов в Николаеве и встречающих их горожан.

Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.

Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.

Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.

Певец, телеведущий Коля Серга, который сейчас служит в терробороне, накануне Дня города поздравил николаевцев.