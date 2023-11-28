Жителі будинку по Центральному проспекту, 147 та сусідніх будинків поскаржилися на чергове прострочення термінів подачі тепла.

У зверненні до «НикВести» вони повідомили, що ТЕЦ обіцяла дати тепло до 26 листопада, однак будинок досі без опалення.

За словами мешканців багатоповерхівки, вони намагаються написати заявку на відсутність тепла у департамент ЖКГ Миколаївської міськради, проте її відмовляються приймати. У департаменті жителям будинку відповіли, що не мають відношення до опалювального сезону.

«Прохання до Департаменту ЖКГ прийняти заявку на відсутність тепла наводить департамент у «моторошне захоплення». Дослівно: «чого ви сюди телефонуєте, телефонуйте в керуючу компанію, телефонуйте на урядову гарячу лінію. Ми взагалі до опалення не маємо стосунку. Це не є наш об'єкт. Толку від ваших дзвінків немає і ми ці заявки не розглядаємо. До речі, додзвонитися в Урядову гарячу лінію з 12 спроб так і не вдалося», — скаржаться мешканці.

Варто зазначити, що 28 листопада під час засідання сесії Миколаївської міськради директор «Миколаївської ТЕЦ» Дмитро Мирошніченко заявив, що до 1 грудня всі абоненти підприємства будуть підключені до тепла.

Разом з тим жителі багатоповерхівки невдоволені тим, що їм доводиться сплачувати абонплату за обслуговування тепла протягом року.

«І не зовсім зрозуміло, за що з нас беруть абонентську плату за тепло цілий рік, якщо мережі ніхто не обслуговує і не перевіряє перед опалювальним сезоном, а займаються їх ремонтом за фактом. Як можливо в таких погодних умовах із ураганними вітрами та мінусовою температурою вночі виживати?», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, в Миколаївській ТЕЦ запевнили, що для абонентів, які наразі не підключені до тепла, будуть здійснені перерахунки.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.