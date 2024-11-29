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У Миколаєві відновлюють подачу тепла до будинків після ремонту тепломагістралі

У Миколаєві відновлюють подачу тепла до деяких будинків після ремонту тепломагістралі. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві відновлюють подачу тепла до деяких будинків після ремонту тепломагістралі. Архівне фото: «МикВісті»

Працівники «Миколаївоблтеплоенерго» завершили ремонтні роботи на частині тепломагістралі та поступово відновлюють подачу тепла до будинків. 

Про це повідомили на сторінці Миколаївської ТЕЦ.

Зокрема, тепло вже починає надходити до будинків за такими адресами:

  • вул. Севастопольська, 61, 61а;
  • вул. Чкалова, 78, 80;
  • пр. Центральний, 137, 135;
  • вул. Садова, 16, 18.
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У четвер, 28 листопада, на чотирьох вулицях тимчасово припинили подачу тепла для проведення термінового ремонту.

Нагадаємо, що у четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

Станом на 8 ранку, 29 листопада, 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин. Зокрема, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.

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