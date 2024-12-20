Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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3:10, 20 грудня, 2024
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Сьогодні, 20 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Дачна;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Лазурна;
- пров. 3 Парніковий;
- вул. Абрикосова;
- пров. 2 Парніковий;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- Херсонське шосе;
- вул. 4 Інгульська;
- вул. 5 Інгульська;
- вул. Легпромівська;
- пров. 1 Круговий;
- пров. 2 Круговий;
- пров. 3 Круговий;
- пров. 1 Троїцький;
- вул. Балагана;
- вул. Троїцька;
- пров. Троїцький;
- вул. 5 Лінія;
- пров. 1 Баштанський;
- пров. 2 Баштанський;
- вул. Баштанська;
- пров. 4 Баштанський;
- Садовий проїзд;
- пров. 3 Баштанський;
- пров. Наскрізний;
- пров. Ясний;
- пров. Крайній;
- пров. 5 Інгульський;
- пров. 6 Інгульський;
- пров. 1 Яружний;
- пров. 2 Яружний;
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 1 Інгульська;
Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:
- вул. Океанівська;
- вул. Самойловича;
- пр. Богоявленський (Корабельний район);
- вул. О. Кравця;
- вул. Нахімова;
- вул. Княжа;
- вул. Л.Українки;
- вул. М. Зерова;
- вул. Мазепи;
- пров. Л. Українки;
- вул. Відродження;
- вул. Преображенська;
- вул. Таврійська;
- вул. Святотроїцька.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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