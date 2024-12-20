Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Понад 50 вулиць Миколаєва 20 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Дачна;

вул. Є. Логінова;

вул. Лазурна;

пров. 3 Парніковий;

вул. Абрикосова;

пров. 2 Парніковий;

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

Херсонське шосе;

вул. 4 Інгульська;

вул. 5 Інгульська;

вул. Легпромівська;

пров. 1 Круговий;

пров. 2 Круговий;

пров. 3 Круговий;

пров. 1 Троїцький;

вул. Балагана;

вул. Троїцька;

пров. Троїцький;

вул. 5 Лінія;

пров. 1 Баштанський;

пров. 2 Баштанський;

вул. Баштанська;

пров. 4 Баштанський;

Садовий проїзд;

пров. 3 Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

пров. 5 Інгульський;

пров. 6 Інгульський;

пров. 1 Яружний;

пров. 2 Яружний;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. 3 Інгульська;

вул. 1 Інгульська;

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Океанівська;

вул. Самойловича;

пр. Богоявленський (Корабельний район);

вул. О. Кравця;

вул. Нахімова;

вул. Княжа;

вул. Л.Українки;

вул. М. Зерова;

вул. Мазепи;

пров. Л. Українки;

вул. Відродження;

вул. Преображенська;

вул. Таврійська;

вул. Святотроїцька.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.