  • пʼятниця

    20 грудня, 2024

  • 6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Понад 50 вулиць Миколаєва 20 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Понад 50 вулиць Миколаєва 20 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Дачна;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Лазурна;
  • пров. 3 Парніковий;
  • вул. Абрикосова;
  • пров. 2 Парніковий;
Реклама

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 4 Інгульська;
  • вул. 5 Інгульська;
  • вул. Легпромівська;
  • пров. 1 Круговий;
  • пров. 2 Круговий;
  • пров. 3 Круговий;
  • пров. 1 Троїцький;
  • вул. Балагана;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Троїцький;
  • вул. 5 Лінія;
  • пров. 1 Баштанський;
  • пров. 2 Баштанський;
  • вул. Баштанська;
  • пров. 4 Баштанський;
  • Садовий проїзд;
  • пров. 3 Баштанський;
  • пров. Наскрізний;
  • пров. Ясний;
  • пров. Крайній;
  • пров. 5 Інгульський;
  • пров. 6 Інгульський;
  • пров. 1 Яружний;
  • пров. 2 Яружний;
  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 3 Інгульська;
  • вул. 1 Інгульська;

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

  • вул. Океанівська;
  • вул. Самойловича;
  • пр. Богоявленський (Корабельний район);
  • вул. О. Кравця;
  • вул. Нахімова;
  • вул. Княжа;
  • вул. Л.Українки;
  • вул. М. Зерова;
  • вул. Мазепи;
  • пров. Л. Українки;
  • вул. Відродження;
  • вул. Преображенська;
  • вул. Таврійська;
  • вул. Святотроїцька.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина відеокамер «Безпечне місто» працюватиме під час відключень світла у Миколаєві
У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час
В ДТЕК попередили, що публікуватимуть мінімум інформації про стан енергетики з міркувань безпеки
Реклама

Читайте також:

новини

Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада просить Міндовкілля понизити заповідний статус частини Андріївського урочища, де вигоріло 33% лісу: для чого

Юлія Бойченко
новини

Депутати Миколаївської облради приєднали МСЕК до клінічної лікарні: до 10 січня заклад має передати усі розглянуті справи

Аліса Мелік-Адамян
новини

Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Володимир Коваль
новини

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

В ДТЕК попередили, що публікуватимуть мінімум інформації про стан енергетики з міркувань безпеки
У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: адреси та час
Частина відеокамер «Безпечне місто» працюватиме під час відключень світла у Миколаєві

«Треба упорядковувати», — Сєнкевич про організацію платного паркування у центрі Миколаєва, де раніше це було заборонено

Домбровська про ідею наглядових рад з зарплатою на комунальних підприємствах Миколаєва: «Навіщо це зараз?»

11 годин тому

Зеленський публічно облаяв Путіна у соцмережі X

Головне сьогодні