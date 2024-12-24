Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Деякі вулиці Миколаєва 24 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 24 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Єлізарова;

пров. Чорноморського козацтва;

вул. Бузького козацтва;

вул. Комарова;

вул. Благодійна;

вул. Силікатна;

вул. Верхня;

вул. Отрадна;

пров. Такелажний;

пров. Юності;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Віталія Бохонка;

вул. Передова;

вул. Південна;

вул. Залізнична;

пров. Корабельний;

пров. Міжрічковий;

пров. Рейдовий;

вул. Міжрічкова;

пров. Київський;

пр. Героїв України;

вул. Київська;

пров. Ентузіастів.

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Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.