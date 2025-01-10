Формувальна обрізка дерев: Держекоінспекція роз’яснила правила для КП «Миколаївські парки»

Обрізка платанів на Соборній у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Держекоінспекція розмістила детальне роз'яснення для працівників та керівництва КП «Миколаївські парки» щодо формувальної обрізки дерев, а також особливості догляду за платанами.

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Держекоінспекція нагадала, що оптимальний час для формувальної обрізки — рання весна, до початку вегетації (кінець лютого — квітень). У регіонах із м’якими зимами допускається проведення процедури восени, після опадання листя, якщо температура не опускається нижче -10°C.

Крім того, формувальна обрізка дерев проводиться для збереження природної або штучної форми рослин — колоноподібної, кулеподібної, конусоподібної. Вона також допомагає рівномірно розташувати скелетні гілки, що особливо важливо для дерев, пересаджених із лісу.

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Основні методи формувальної обрізки:

Полардинг (кулачкова обрізка) — повторне обрізання до однієї точки, що утворює «кулачки».

Тримінг (стрижка) — формування живоплотів.

Формування потрібно починати, коли дерево молоде, і підтримувати впродовж усього його життя. Виконання обрізки на зрілих деревах може спричинити значні травми, порушення балансу між кроною та кореневою системою, а також скоротити життя дерева.

Неправильна обрізка, зокрема кронування (видалення великих частин крони), може призвести до:

утворення слабких пагонів, що легко відламуються,

проникнення грибкових інфекцій через великі зрізи,

значного скорочення терміну життя дерева.

Держекоінспекція наголошує на важливості дотримання правил і довгострокового планування під час догляду за деревами.

«Міське дерево — це водночас результат інтелектуальної праці людини та живий організм. Якщо його кромсати бездумно, без урахування анатомії дерева, на місці спилювання будуть відростати пагони, які слабо прикріплені до стовбура. Дерево стане небезпечним. Подібною практикою радикально скорочується життя міського дерева», — зазначили у відомстві.

Платани в Одесі, у Львові та на острові Кріт. Фото: Держекоінспекція Платани в Одесі, у Львові та на острові Кріт. Фото: Держекоінспекція Платани в Одесі, у Львові та на острові Кріт. Фото: Держекоінспекція

Екологи зазначили, що платани є дуже витривалими деревами, які легко переносять міські умови: загазованість, задимленість, пил, налипання снігу, посуху, вітер і навіть вплив шкідників і хвороб. Завдяки густій кроні, красивій корі та оригінальним супліддям вони належать до декоративно цінних дерев.

Часто платани використовуються для оздоблення вулиць, створення групових посадок у великих парках, садах і скверах. Формування їхніх крон має виконуватися з урахуванням природних особливостей дерева, адже невдале кронування може зашкодити їхньому здоров’ю.

Нагадаємо, що у суботу, 11 січня, миколаївці вийдуть на акцію протесту проти обрізки платанів на вулиці Соборній.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.