«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

Федір Панченко, депутат Миколаївської міськради від партії "Пропозиція", помічник міського голови. Архівне фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко, який очолює планово-бюджетну комісію міськради та працює помічником мера Олександра Сєнкевича, вважає, що місто могло б придбати історичну будівлю у центрі Миколаєва, виставлену на продаж, якби її вартість не перевищила стартову ціну у 3,5 мільйона гривень.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Водночас депутат каже, що за результатами аукціону вартість обʼєкта значно підвищиться, і не впевнений, що така покупка буде доцільна наразі для міста.

— Я не розумію, яка там може бути ціна. Я не експерт з нерухомості, щоб давати дилетантську оцінку з придбання такого обʼєкту. Треба визначитись, про яку суму ми говоримо. Якщо це мінімальна ціна у 3,5 мільйона, то можна думати, але не буде такої вартості за результатами аукціону. У нас є профільні посадовці, хай вони цим займаються. Я вважаю, що це могла б бути виключно іміджева покупка. Що для нас зараз важливіше: імідж чи ресурси, питання відкрите, — сказав Федір Панченко.

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При цьому він підтримує ідею викупу будівлі представниками місцевого бізнесу та небайдужими миколаївцями.

— За варіант, коли бізнесмени хочуть придбати, я абсолютно за, — додав депутат.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання обʼєкту.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.