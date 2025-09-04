Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Власники автомобілів паркуються на тротуарі у центрі Миколаєва, 4 вересня 2025 року, фото «МикВісті»

Депутат міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко просить вирішити питання з автомобілями, які паркуються на на пішохідній частині дороги на розі вулиць Соборної та Вадима Благовісного (колишня Нікольська, — прим.) у центрі Миколаєва.

Таке прохання він озвучив під час онлайн-засідання сесії міської ради 4 вересня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, з червня 2025 року у центрі Миколаєва почали працювати майданчики для платного паркування автомобілів. Водночас у центрі міста зменшили кількість безкоштовних місць для паркування — їх перекрили болардами. Через зменшення кількість паркувальних місць миколаївці вимушені ставити авто на тротуарах.

Депутат міської ради Дмитро Січко під час сесії міської ради звернувся з проханням встановити обмежувачі для заїзду автомобілів на пішохідну зону.

— Вулиця Соборна, ріг вулиці Вадима Благовісного, з боку «Укрпошти». Автомобілі там постійно паркуються на тротуарі. Ввечері ходять діти, дорослі, пенсіонери. Народ і вдень, і ввечері заїжджає туди і заставляє той кут — там такі, непогані машини. Пройти просто неможливо. Прохання або прибрати це, або поставити якісь стовпчики, щоб там не було такого паркування. Тротуар має бути для пішоходів, — сказав Дмитро Січко.

Після цього депутат міської ради від партії «Пропозиція», голова Адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза додав, що автівки на тротуарній частині зокрема залишають власники розташованого поряд магазину і закликав їх не робити цього.

— Там магазин досить активно проводить для мешканців міста різноманітні заходи. Я хотів би звернутись з певним закликом до власників цього магазину: щоб вони ось ці святкування для мешканців почали з того, щоб перестали використовувати пандуси, призначені для людей з інвалідністю, для паркування власних авто, — сказав Олександр Береза.

У коментарі «МикВісті» голова Адміністрації Центрального району міста уточнив, що на пішохідній частині дороги на розі вулиць Соборної та Вадима Благовісного, де зараз паркуються автомобілі встановлять боларди.

— Питаннями щодо облаштування паркування займається наше спеціалізоване комунальне підприємство — КСМЕП. Вони там частково вже встановили парканчики, але там є пандуси і власники магазину використовують їх, щоб заїхати машиною на саму пішохідну зону, тротуар. Ми розмовляли з КСМЕП про те, щоб встановити обмежувач. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено. Я гадаю, що там було б ліпше поставити боларди. Але знову ж, це питання буде вирішувати наше комунальне підприємство, — сказав Олександр Береза.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Безкоштовні місця для паркування перекрили болардами у центрі Миколаєва, 4 вересня 2025 року, фото «МикВісті»

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».

Парковка вздовж вулиці Адміральської у центрі Миколаєва, фото: «МикВісті»

Станом на кінець літа 2025 року платні паркувальні майданчики принесли комунальному підприємству «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу. За результатами роботи за квартал та після всіх обов’язкових платежів гроші перерахують до міського бюджету.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.