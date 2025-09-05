В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу

Підприємиця Анастасія Марципан у власній майстерні столярних справ, фото «МикВісті»

У міськраді Миколаєва розповіли як підтримують бізнес під час війни: підприємців опитують через гугл-форми, збирають проблемні питання та допомагають долучатися до грантових програм.

Про це йде мова в документі «Про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки», пишуть «МикВісті».

За даними податкової служби області, лише на початку 2025 року кількість нових підприємств у місті зросла на 708 юридичних осіб та понад 4 тисяч ФОП. Водночас темпи релокації бізнесу з Миколаєва зменшилися у 3,5 раза.

«З метою сприяння відновленню роботи підприємств міста, ведеться робота щодо збору проблемних питань шляхом заповнення google-форми серед суб’єктів підприємницької діяльності міста, щоб з’ясувати, які є потреби і шляхи вирішення», – зазначено у документі.

Паралельно за допомогою Програми ООН організовані курси перекваліфікації кадрів, а також триває інформаційний супровід підприємств, які хочуть долучитися до міжнародних і національних грантових програм.

У 2024 році в місті регулярно проводили консультації з експертами щодо грантів, а щотижня на офіційних ресурсах мерії публікували актуальні можливості для бізнесу. Зокрема, 18 підприємств BOOST Impact Acceleration Programme запустили в Миколаєві акселераційну програму Innovation Challenge.

У межах ініціативи «Мери за економічне зростання» відібрали 7 підприємців, які отримали фінансову підтримку для розвитку «блакитної» економіки.

Сьогодні в місті діє інфраструктура для бізнесу: три ЦНАПи, Офіс відновлення Миколаєва (створений Данією та ПРООН) та простір PortfolioHUB. Окремо мерія працює над масштабними інвестиційними проєктами, серед яких:

створення Миколаївського індустріального парку, що має стати центром інвестицій та робочих місць;

будівництво Водного палацу, який має дати поштовх соціально-економічному розвитку;

ревіталізація суднобудівного заводу, що перетворить колишню промислову зону на сучасний простір із житловими, комерційними та рекреаційними зонами.

Крім того, у межах розробки Майстер-плану міста планується створення Миколаївського інноваційного району — майбутнього хабу для стартапів, науковців, бізнесу та інвесторів.

У мерії прогнозують, що вже у 2026 році, за умови зниження безпекових ризиків, економіка міста зможе відновити зростання завдяки активізації споживчого попиту, налагодженню логістики та новим інвестиціям, зокрема в межах євроінтеграційних процесів.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич просуває ідею створення спеціальної економічної зони для прифронтових міст. У жовтні 2024 року він заявляв, що без податкових пільг Миколаїв не зможе розвиватися, адже через високі ризики для бізнесу місто втрачає інвесторів і поступається іншим регіонам. У квітні 2025 року Сєнкевич обговорював цю ініціативу з представниками Данського експортно-інвестиційного фонду, а нині готує проєкт закону, який планує передати народним депутатам від області для просування у парламенті.

Попри те, що з 2014 року у Миколаєві діють державні та міжнародні грантові програми підтримки бізнесу, станом на серпень 2025 року в області зберігається негативна тенденція: кількість закритих фізичних осіб-підприємців перевищує кількість новостворених.

