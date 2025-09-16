Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    16 вересня, 2025

  16 вересня , 2025 вівторок

«Усі внески мають бути добровільними», — освітня омбудсменка пояснила, чи повинні батьки здавати гроші у фонд класу

Освітня омбудсменка пояснила, що усі внески батьків у «фонди класів» мають бути добровільними. Фото: «МикВісті»Освітня омбудсменка пояснила, що усі внески батьків у «фонди класів» мають бути добровільними. Фото: «МикВісті»

В Україні нагадали, що всі благодійні внески від батьків у так звані «фонди класів» чи закладів освіти повинні бути виключно добровільними.

Про це заявила освітня омбудсменка Надія Лещик, надавши роз’яснення щодо збору коштів у школах. Вона зазначила, що після початку повномасштабного вторгнення кількість скарг на примусові збори зменшилась, однак зараз проблема знову стає актуальною.

Надія Лещик нагадала, що за статтею 53 Конституції України держава гарантує повну загальну середню освіту у державних і комунальних закладах. Внески батьків є добровільними і можуть перераховуватися лише на офіційні казначейські рахунки закладів. Водночас трапляються випадки, коли у батьків вимагають переводити кошти на рахунки благодійних фондів або громадських організацій.

«Хочу наголосити, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні громадські організації (ГО), ні благодійні фонди (БФ). Тобто якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці гроші будуть використані для потреб школи чи садка, навіть якщо у статуті організації прописана така мета, немає. До того ж до 20% доходів БФ можуть витрачатися на адміністративні витрати — зарплати працівників фонду, оренду приміщень тощо», — пояснила омбудсменка.

Вона підкреслила, що батьки мають право вимагати звітності щодо зібраних коштів і чітко знати, на що саме вони витрачаються. За її словами, іноді керівники закладів створюють громадські чи благодійні організації, щоб закривати фінансові потреби, які насправді повинні покриватися бюджетом.

Надія Лещик нагадала, що державні та комунальні школи не можуть відмовити у зарахуванні дитини через відсутність благодійного внеску. Відповідно до закону «Про освіту», ніхто не може бути обмежений у праві на навчання.

Омбудсменка також звернула увагу на випадки цькування дітей і батьків через несплату грошей. Вона наголосила, що булінг, зокрема на економічному ґрунті, є небезпечним і має отримувати належне реагування.

«Як керівники закладів освіти, так і посадові особи місцевих органів управління освітою зобов’язані не лише не допускати жодної дискримінації дітей та їхніх батьків за будь-якою ознакою, зокрема майновою, а й реагувати на кожен факт тиску. Це необхідно для захисту права дітей на безоплатну освіту в державних і комунальних закладах», — підсумувала Надія Лещик.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєві

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію. 

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає

