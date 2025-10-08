  • середа

«Ця зима може бути складнішою», — Кім розповів, як Миколаївщина захищатиме енергооб'єкти від обстрілів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Конгресу регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна . Фото: МикВістіГолова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Конгресу регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна . Фото: «МикВісті»

Критичну інфраструктуру Миколаївщини планують убезпечити завдяки впровадженню «військових хитрощів». Також область має запаси обладнання для швидкого відновлення у разі пошкодження.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня, пишуть «МикВісті».

За словами Віталія Кіма, російські війська мають змогу пробивати протиповітряний захист та наносити удари по ТЕЦ та іншим об’єктам. Тому, як зазначив голова Миколаївської ОВА, військові мають певні хитрощі, щоб захистити критичну інфраструктуру.

«У нас є певні військові хитрощі, які ми зробили для того, щоб захистити інфраструктуру. Навіть цього року ми змінили підхід. У нас є загрози, тому що росіяни б’ють по джерелам, у них є зброя, яка пробиває нашу систему протиповітряної оборони. Удар по ТЕЦ показав, що вони можуть пробивати нашу протиповітряну оборону», — розповів Віталій Кім.

Також голова військової адміністрації зазначив, що зима цього року може бути складнішою, але для відновлення тепла та електроенергії область має запас обладнання.

«Про заходи, які ми робимо для захисту нашої критичної інфраструктури, те що я можу сказати, це створення резерву трансформаторів і обладнання, яке потрібно для швидкого відновлення. Що стосується цивільного захисту, то все, що ми могли напридумувати, ми напридумували та реалізували. Вважаю, що ця зима може бути складнішою», — резюмував голова ОВА.

Крім того, голова Миколаївської ОВА зазначив, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві не встигнуть до початку опалювального сезону завершити проєкт з будівництва блочно-модульних котелень, на які уряд виділив 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів України виділив 1,1 мільярда гривень на підготовку Миколаєва до наступного опалювального сезону. У місті планують встановити нові котельні замість пошкодженої ТЕЦ. Йдеться, зокрема, про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 мегават. За словами прем’єра, це дозволить забезпечити тепло в оселях містян під час наступної зими.

Станом на 4 вересня стало відомо, що «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку. Загалом Світовий банк надасть 116 мільйонів доларів для відновлення систем теплопостачання та підтримки енергетичної стійкості семи міст, критична інфраструктура яких була пошкоджена через атаки РФ.

Як відомо, у ніч на 16 лютого цього року російські війська дронами атакували Миколаїв, внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що на базі Миколаївської ТЕЦ планують побудувати сучасний когенераційний комплекс на газопоршневих установках потужністю до 80 МВт. Прогнозується, що нове обладнання дозволить зменшити витрати на тепло.

